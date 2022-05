“Dy penallti flagrante në derbi”, Mehmeti: Kthesa nisi ndaj Kukësit, kam një mesazh për Skukën

Partizani përballë Egnatias për të harruar humbjen e hidhur në derbin dhe për të siguruar fitoren, aq shumë të nevojshme për objektivin Europë. “Demat” do të sfidojnë ekipin e Ramadanit të shtunën në Rrogozhinë, sfidë që do të transmetohet në Supersport 3 (17:30). Trajneri Dritan Mehmeti foli për mediet rreth duelit ndaj Egnatias, teksa ka një thirrje për Xhuliano Skukën.

“Është pak e vështirë pas humbjes në derbi, pasi skuadra i dha mundësi kundërshtarit. Tirana përfitoi nga gabimet tona dhe kualitetet që ka. Ishim pak më lart në interpretimin e derbit, por të shohim përpara. Kemi një ndeshje të rëndësishme. Të fokusohemi te ndeshja e radhës për të arritur objektivin minimal.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 33 70 2 Laçi 33 60 3 Partizani 33 49 4 Vllaznia 33 49 5 Kukësi 33 46 6 Teuta 33 43 7 Kastrioti 33 43 8 Egnatia 33 34 9 Skënderbeu 33 25 10 Dinamo 33 25

Kundërshtari? Ka elementë shumë cilësorë. Na vunë në vështirësi në barazimin e fundit. Do mundohemi të bëjmë maksimumin, të përqendrohemi dhe të vlerësojmë kundërshtarin. Të futemi në ritmin e duhur, të harrojmë çfarë kemi bërë përpara.

Më shumë kam punuar në aspektin ofensiv dhe në tranzicionin negativ. Dy golat e pësuar nga Tirana erdhën nga gabimet tona. Kundërshtari mori iniciativën dhe na goditi. Jam përqendruar që skuadra të jetë e fokusuar te vetja.

Duhet të ishim shumë më konkretë, por skuadra ka qenë në rritje, edhe pse në disa ndeshje jemi penalizuar nga situata të veçanta dhe gabime individuale, flas sa i përket rezultateve. Në lidhje me ritmin e lojës kemi qenë mirë. E kemi në dorë fatin tonë, ta kërkojmë gjithçka te vetja.

Derbi? S’jam marrë asnjëherë me arbitrat, por ndoshta do të ishte më e drejtë të ishim aty ku duhet sa i përket vendimeve. Po ne jemi ata që me rivalët kryesorë, me Kukësin, kemi bërë atë që duhej. Aty ishte kthesa, u afruam me objektivin. Të jemi me këmbë në tokë, lojtarët duhet të tregohen profesionistë dhe vigjilentë, sepse janë ndeshje shumë të rëndësishme.

Marku ka pasur shumë ngarkesë, pasi ka luajtur dhe me Shqipërinë U21. Nga janari ka merita gjithë stafi, kemi punuar mirë sa i përket dëmtimeve. Një skuadër që ka shumë dëmtime, do të thotë që trajningu nuk është bërë në mënyrën e duhur. Gjithmonë jam fokusuar që ta imponojmë ne ritmin e ndeshjes, e kërkon bluza e Partizanit. Kundërshtari nuk do të rrijë mbrapa, sepse ka cilësi të mira në elementet që mbart në skuadër.

Skuka? Është lojtar i ri, me perspektivë. Në aspektin psikologjik ka pasur ngërç pas eliminimit me Vllazninë në Kupë. Skuadra dhe stafi e kanë ndihmuar. Duhet të tregohet me këmbë në tokë dhe profesionist. Të ardhmen e ka përpara, por të ndihmojë më shumë ekipin. Është hera e parë që ankohem për arbitrat. Kur kemi dy penallti flagrante në derbi, sigurisht që do flas, por nuk futem te ndërgjegjja e arbitrave, nuk merrem me këtë pjesë.

Dënimi i Disiplinës? Më vjen keq, sepse e kemi të pamundur t’ia dalim pa tifozët tanë, që janë ndër tifozët më të zjarrtë në Shqipëri. Nuk e meritojmë këtë dënim”, përfundoi Mehmeti.