Dy vite pa skuadër, në Francë i besojnë Mendy pasi doli i pastër nga akuzat e përdhunimit

Benjamin Mendy përgatitet t’i rikthehet fushave të blerta pas dy vitesh betejë ligjore. Mbrojtësi ishte nën gjykim për akuzën e përdhunimit dhe tentativë përdhunimi ndaj një tjetër vajze, megjithatë vetëm para disa ditësh gjykata e shpalli të pafajshëm 29-vjeçarin.

Benjamin Mendy makes his return to football by signing as new Ligue1 side Lorient player, done deal 🚨🟠

Mendy signs until June 2025 as new Lorient left back after he was found not guilty by Chester Crown Court. pic.twitter.com/9bkWiiQ4iZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023