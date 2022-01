Dybala “mashtrohet” nga klubi, ndryshon mendje për të ardhmen

Një nga gazetarët më të njohur dhe më të besueshëm në Argjentinë, Cesar Luis Merlo i “TyC Sport”, siguron se Paulo Dybala ka ndryshuar qëndrimin e tij sa u përket bisedimeve për zgjatjen e bashkëpunimit me Juventusin. Sipas tij, “Joya ka vendosur të mos e rinovojë marrëveshjen”, që do të thotë se do të largohet në verë si lojtar i mirë.

Cila është arsyeja e këtij ndryshimi të papritur. Gezetari në fjalë e shpjegon kështu: “Dybala është mërzitur sepse klubi ndryshoi kushtet për kontratën e tij të re. Me skenarin aktual, Paulo është gati të dëgjojë oferta të tjera”. Shkaku në fakt është zgjedhja e Juventusit për të mos nënshkruar menjëherë kontratën, siç ishte premtuar muajt e fundit, por për të pritur shkurtin, madje duke i ulur shifrat e marrëveshjes, që i ishin premtuar në nëntor.

Kur u pyet për këtë nga Sky Sport, Max Allegri u përgjigj kështu: “Kontrata e Dybalas? Me kontratat merret klubi, jo unë. Jam i kënaqur me Paulon, ai nuk luajti titullar, sepse duhet të rikuperojë gjendjen e tij. Folëm me njëri-tjetrin para ndeshjes”.