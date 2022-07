Dybala: Privilegj të punoj me Mourinhon, tifozët e Romës të jashtëzakonshëm

Paulo Dybala është goditja e madhe e Romës në merkato. Argjentinasi doli lojtar i lirë pas aventurës 7-vjeçare me Juventusin dhe firmosi deri në verën e vitit 2025 me klubin verdhekuq, kontratë nga e cila do të përfitojë rreth 6 milionë euro në sezon (përfshirë bonuset).

Në akordin mes palëve është përfshirë edhe një klauzolë shitjeje prej 20 milionë eurosh, që hyn në fuqi në sezonin e dytë të lojtarit ofensiv në “Olimpico”. 28-vjeçari është entuziast për fillimin e aventurës me Romën.

“Shpejtësia dhe vendosmëria me të cilën Roma tregoi se sa shumë më donte mua, bëri ndryshimin. Do bashkohem një skuadër që është në rritje, një klub që vazhdon të vendosë themele të forta për të ardhmen dhe me një trajner si Jose Mourinho. Do të jetë privilegj të punoj me të.

Si kundërshtar e kam admiruar gjithmonë atmosferën që krijojnë tifozët e Romës, tani mezi pres t’i përshëndes me fanellën verdhekuqe mbi supe”, deklaroi Dybala, i cili ka zgjedhur numrin 21.

“Numrin 10 nuk e dua gratis, dua ta meritoj në fushë”, i ishte shprehur lojtari latin Francesco Tottit kohë më parë, gjatë një bisede ku flitej rreth mundësisë së transferimit në kryeqytetin italian.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE