Dygolësh i bukur në Gjermani, Giroud: Treguam shpirt skuadre, Milani gati për sezonin e ri

2-1 fitoi Milani miqësoren e parë. Kampionët e Italisë u përballën në Gjermani me Koln, duel që u vendos nga një dygolësh i bukur i Oliver Giroud. Sulmuesi francez e nisi aty ku e la, duke realizuar dy gola, njësoj si në duelin e titullit kampion ndaj Sassuolos.

Në një prononcim për Milan TV, 35-vjeçari komentoi situatën e kuqezinjve, të cilët kanë disa ditë që kanë nisur përgatitjet për sezonin e ri. Giroud është optimist dhe entuziast në lidhje me të ardhmen e Milanit.

“Ne bëjmë një punë të mirë në Milanello, të gjithë punojmë shumë. Po zhvillojmë seanca stërvitore të rënda, është shumë nxehtë, kështu që nuk e kemi aspak të thjeshtë.

Gjithsesi, ne treguam shpirt skuadre përballë Koln. Të gjithë së bashku bëmë atë që na kishte kërkuar trajneri. Jemi pothuajse gati. Sigurisht që jo 100%, por unë ndihem mirë, të njëjtën gjë mendoj edhe për shokët”, deklaroi sulmuesi i njohur.

Skuadra e Stefano Piolit do të zhvillojë miqësoren e radhës më 23 korrik kundër hungarezëve të Zalaegerszegi. Katër ditë më vonë është radha e përballjes me austriakët e Wolfsberger, ndërsa në ditën e fundit të korrikut Milani do të ndeshet me Marseille.

Sezoni i ri i Serie A fillon më 13 gusht. Kampionët e Italisë do të luajnë ndeshjen e parë në “San Siro” kundër Udineses.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE