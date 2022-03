Dygolësh i Felix, Atletico mposht Betisin dhe ngjitet në zonën Champions

Atletico e Madridit bën tri fitore radhazi, ngjiten në zonën Champions dhe rigjen një Joao Felix në formë. “Ylli” portugez shënoi dy gola dhe dha asistin për një të tretë në suksesin 1-3 të “Los Colchoneros” në fushën e Betisit. Me këtë disfatë skuadra andaluziane ka humbur përnjëherë dy pozicione, pasi më herët e parakaloi Barcelonës, falë suksesit 1-2 me përmbysje në fushën e Elches.

Në “Benito Villamarin” Felix e zhbllokoi takimin që në minutën e 2-të i asistuar nga Correa dhe reagimi i fortë i Betisit konkretizua me gol vetëm në minutën e pestë shtesë të fraksionit hapës (shënoi Cristian Tello).

Atletico nuk e humbi toruan dhe në të 61-tën riktheu avantazhin me të njëjtin autor, Joao Felix, këtë herë i shërbyer nga Llorente. Atletico e mbylli ndeshjen në minutën e 80-të me golin e Lemar. 48 pikë Barcelona, 48 edhe Atletico, por me golaverazh më të dobët, dhe me një ndeshje më shumë për t’u zhvilluar nga “blaugranat”.