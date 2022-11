Dyshohet se ka përdorur doping, nisin hetimet për futbollistin e ekipit të njohur gjerman

Federata Gjermane e Futbollit ka nisur hetimet për një futbollist të Hamburgut (luan në Bundesligën 2), i dyshuar për përdorim të substancave të ndaluara. Bëhet fjalë për kroatin Mario Vuskovic. Substanca erythropoietin (EPO) u zbulua gjatë një kontrolli rutinë.

Lojtari u informua për këtë nga Komisioni Anti-Doping i DFB-së dhe, ndër të tjera, u këshillua për të drejtën e tij për të hapur kryes testin B. Në përputhje me Udhëzimet Anti-Doping të DFB-së, Komiteti i Kontrollit të DFB-së ka nisur procedimet kundër lojtarit dhe i ka kërkuar atij të paraqesë një deklaratë.

Pasi të jetë marrë deklarata, Komisioni i Kontrollit do të vendosë për ecurinë e procedurave. Në përputhje me seksionin 8a nr. 1. të Kodit të Ligjeve dhe Procedurave të DFB-së, kryetari i Tribunalit Sportiv të DFB-së do të vendosë gjithashtu një pezullim të përkohshëm në rast të një rezultati analize që devijon nga norma dhe nuk është një substancë specifike. Gjykata Sportive e DFB do të vendosë për këtë menjëherë në fillim të javës së ardhshme.