E ardhmja e Mbappe, Ancelotti nxjerr “blof” Pochetinon

Me sezonin futbollistik që me shpejtësi po shkon drejt fundit, tema e cila nis të marrë gjithnjë e më shumë hapësirë është merkato. Një nga emrat më të lakuar për “dritaren” e verës është Kylian Mbappe me francezin që është në një udhëkryq mendimesh nëse duhet të mbetet pjesë e PSG apo të transferohet në Madrid, aty ku Real është destinacioni i ëndrrave.

Në ditët e fundit, në radhët e parisienëve është shtuar besimi se sulmuesi do të rinovojë kontratën, kjo nisur edhe nga deklaratat e drejtorit Leonardo dhe trajnerit Mauricio Pochetino. Madje, argjentinasi guxoi dhe u shpreh se Mbappe do të jetë i PSG me 100%. Pikërisht, kësaj deklarate të Pochetinos, Carlo Ancelotti i Real Madrid i është kundërpërgjigjur duke theksuar se trajnerët shpeshherë gënjejnë në deklaratat e tyre.

“Pochetino ka thënë se Mabppe do të qëndrojë në Francë me 100%? Epo, ndonjëherë trajnerët nuk thonë të vërtetën në publik”, theksoi Ancelotti duke krijuar edhe më shumë “zhurmë” rreth të ardhmes së Mbappe.