E ardhmja mes PSG-së dhe Realit, Ronaldinho i jep këshillën më të mirë Mbappe-s

Nëse e ardhmja e Kylian Mbappe është ende shumë e paqartë, legjenda e Paris Saint-Germain, Ronaldinho i ka dhënë këshillën më të mirë të mundshme sulmuesit francez.

Telenovela “Kylian Mbappe” vazhdon të mos ketë zgjidhje disa javësh, ndërsa e ardhmja e 23-vjeçarit është ende shumë e paqartë. Kontrata e tij me parizienët skadon më 30 qershor dhe Real Madridi, i cili ka kërkuar shërbimet e sulmuesit për disa sezone tashmë, mund të arrijë afrimin e francezit.

Nga të gjithë tashmë pritet që Kylian Mbappe të shpallë zgjedhjen e tij, por për Ronaldinhon, që është një njeri me të cilin francezi ka marrëdhënie pozitive, dëshiron vetëm lumturinë e sulmuesit të PSG-së.

Duke folur për “RMC Sport”, braziliani tha: “Nuk kam asnjë këshillë për të. Gjëja më e rëndësishme është që ai të jetë i lumtur, pjesa tjetër do të vijë me kohën. Ai do të bëhet lojtari më i mirë në botë. Pjesa tjetër i takon atij të vendosë se ku do të luajë dhe çfarë do të bëjë”.