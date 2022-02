E ardhmja? Zbulohet kur do marrë vendimin Haaland

Aktualisht i dëmtuar, Erling Haaland e ka mendjen te e ardhmja, ndërsa disa liderë evropianë kërkojnë që ta kenë norvegjezin pjesë të tyre.

Pavarësisht se kontrata e tij e detyron atë të luajë me Borussia Dortmund deri në qershor 2024, sulmuesi 21-vjeçar duket se do të ndryshoj klubë verën e ardhshme me shumë të interesuar për kartonin e tij.

Mediat në Francë raportojnë se PSG e ka bërë prioritet të tyre zëvendësimin e Kylian Mbappe, por Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester City dhe Bayern Munich janë gjithashtu të gantshëm për të afruar norvegjezin. Nga ana e tij, megjithatë, Haaland duket se është duke menduar vetëm për një mundësi.

Sipas mediave franceze, burime pranë Erling Haaland kanë bërë të ditur se ndonëse ai pëlqen shumë skuadrën e Real Madrid, për momentin lojtari dëshiron të jetë i përqendruar vetëm te rekuperimi, për t’i vëzhguar në një moment të dytë klubet që e kërkojnë, megjithatë ai moment i dytë bëhet e ditur se do jetë gjatë muajit mars, pasi sulmuesi të konsultohet me familjen e tij dhe agjentin Mino Raiola.