E bujshme, Bale shok skuadre me Brojën!

Armando Broja mund të bëhet shok skuadre me Gareth Bale. Ideja më e fundit e pronarëve të rinj të Southampton është të rikthejnë në St Mary një emër të madh si Bale i cili në vitet e para të karrierës ka spikatur pikërisht te Southampton. Sulmuesi uellsian është në skadencë kontrate me Real Madrid dhe mund të largohet që në merkaton e janarit. Te Southampton janë të gatshëm ta presin krahëhapur dhe t’i dorëzojnë çelësat e skuadrës. Mbetet për t’u parë se cila do të jetë përgjigjia e Florentino Perez për drejtuesit e Southampton.