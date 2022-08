E bujshme/ Fury harron premtimin ndaj gruas, rikthehet në ring për të sfiduar Usyk

Tyson Fury njoftoi tërheqjen nga boksi më 23 prill të këtij viti, menjëherë pas suksesit ndaj Dillian White, para 94 mijë spektatorëve në “Wembley”, megjithatë duket se ka ndërruar mendje shumë shpejt.

Pas dështimit të Anthony Joshua fundjavën e kaluar ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk, 34-vjeçari vendosi të rikthehet sërish në rink, “këtë herë për të vënë në vend nderin e Britanisë së Madhe”, siç tha edhe vetë.

Fury ka vendosur të sfidojë në ring ukrainasin Usyk dhe ndeshja është paracaktuar për më 17 dhjetor të këtij viti në Arabinë Saudite, vetëm një ditë para finales së Kupës së Botës Katar 2022.

Bëhet fjalë për një ndeshje të madhe mes dy boksierëve të peshave të rënda, të cilët do të përcaktojnë edhe kampionin e botës, teksa parashikohet që fitimet për secilin prej të dyve të jenë minimalisht 50 milionë paundë.

Tyson Fury deklaroi në prill se i kishte premtuar bashkëshortes që ajo do të ishte ndeshja e fundit, megjithatë nuk e mbajti fjalën dhe tani po përgatitet për të fituar edhe një betejë, atë ndaj ukrainasit Usyk.

Nga ana tjetër, ky i fundit sfidoi britanikun menjëherë pas triumfit ndaj Joshua duke thënë: Fury nuk është tërhequr dhe ai mezi po pret të ndeshet me mua. Edhe unë dua patjetër një ndeshje me të. Ose ndeshem me Fury, ose nuk boksoj më”, tha Usyk.