E ftoi në stadium për ndeshjen e parë të vitit, tifozi amerikan falenderon me një tatuazh Xhakën

Raporti i tij me tifozët e Arsenal nuk është ndër më të mirat dhe për t’u marrë shembull. Fjala është për Granit Xhakën, i cili shpesh ka pasur “fërkime” me fansat e topçinjve ndërsa e ka pranuar se asnjëherë nuk do të mund të kenë një marrëdhënie të ngushtë.

Megjithatë, ka edhe përjashtime, teksa së fundmi, mesfushori me origjinë shqiptare i siguroi një vend në tribunë një tifozi amerikan për ndeshjen e parë të vitit 2022, atë ndaj Manchester City. Amerikani në fakt, kishin udhëtuar për të ndjekur ndeshjen ndaj Wolverhampton, por për shkak të COVID ajo sfidë u shty dhe ai nuk nguroi ta shprehte mërzinë në rrjetet sociale.

Në këtë pikë, Xhaka për ta bërë të lumtur i siguroi një dhuratë speciale. Tashmë, ishte radha e tifozit amerikan për t’ia shpërblyer futbollistit të Arsenal, teksa në rrjetet sociale ai postoi një foto në të cilën kishte bërë tatuazh numrin 34, që është edhe numri që Xhaka mban në fanellë. Një gjest i bukur për mesfushorin i cili me siguri është ndjerë shumë i vlerësuar.