E fundit në Europë/ Ballkani në transfertën rumune, të besuarit e Dajës pa presion!

Në orën 18:45 të së enjtes, Ballkani luan në transfertën rumune ndaj Cluj, ndeshjen e fundit europiane për këtë sezon. Të besuarit e trajnerit Ilir Daja pas dy humbjeve radhazi nuk kanë më shansin e kualifikimit, megjithatë skuadra nga Suhareka na ka mësuar me paraqitjet dinjitoze dhe një e tillë pritet edhe sot për t’i dhënë lamtumirën me kokën lart kompeticionit së Conference League.

Aktualisht, kampionët e Kosovës renditen të fundit në Grupin G, teksa nga ana tjetër, Cluj luan për gjithçka pasi nga ndeshja me Ballkanin varet shumë në lidhje me ecurinë e tyre në Europë. Rumunët mbajnë vendin e dytë me shtatë pikë, po aq sa edhe Slavia Prague, (Sivasspor në krye me 10 pikë) ndaj në sfidën me Ballkanin impenjimi është maksimal.

Gjithsesi, të besuarit e Dajës e kanë treguar se janë një kundërshtar i sikletshëm për këdo, madje ndaj Cluj në ndeshjen e parë të zhvilluar në Fadil Vokrri barazuan me rezultatin 1-1, teksa rumunët shënuan vetëm në minutat e fundit të ndeshjes. Kujtojmë se sfida mes Cluj dhe Ballkani transmetohet në SuperSport 2 duke nisur nga ora 18:45.