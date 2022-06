E kërkoi me ngulm Milani, 22-vjeçari pozon me fanellën e Newcastle

Newcastle United dhe Lille kanë arritur marrëveshjen për transferimin e “St. James’ Park” të Sven Botman. Mbrojtësi holandez, pasi kaloi një ditë më parë vizitat mjekësore, ka pranuar edhe kushtet e një kontrate që do ta mbajë të lidhur me klubin anglez për pesë vitet e ardhshme.

Zyrtarizimi i marrëveshjes do të bëhet brenda javës, megjithatë Newcastle ka nxituar për ta njoftuar që sot arritjen e një marrëveshjeje në parim me Lillen.

22-vjeçari pëlqehej shumë edhe nga Milani, por diferencën e bënë paratë e pronarëve arabë të Newcastle. Oferta më e mirë financiare si për klubin francez dhe futbollistin e detyruan “Djallin” të dorëzohej para Newcastle.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022