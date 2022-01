E kryer, Lorenzo Insigne në korrik shkon në MLS për një pagë “faraonike”

Janë përcaktuar edhe detajet e fundit të marrëveshjes së Lorenzo Insigne me skuadrën e Torontos. Sulmuesi, të cilit i skadon kontrata me Napolin në përfundim të sezon, do të transferohet në MLS në korrik. Sulmuesi italian ka nënshkruar kontratë për pesë vite e gjysmë me pagën maksimale: 11.5 milionë euro neto në sezon plus 4.5 milionë në formë bonusesh, të lidhura me statistikat individuale (golat ​​dhe paraqitjet). Njoftimi pritet të bëhet më 8 janar.

Një lamtumirë e dhimbshme, por që për disa javë dukej e pashmangshme, duke qenë se De Laurentiis nuk kishte shkuar përtej ofertës 3.5 milionë euro plus një bonus rinovimi. Shifra këto larg atyre të ofruara nga skuadra kanadeze.