E bujshme/ Myrto Uzuni bën hapin e madh, transferohet në La Liga

Lajm befasues nga Hungaria për Myrto Uzunin. Sulmuesi i Kombëtares Shqiptare në limitet e merkatos së janarit i bashkohet Granadas në LaLiga. Gjithçka konfirmohet nga mediet hungareze, të cilat sigurojnë se 26-vjeçari do të ndryshojë kampionat, duke u bërë pjesë e një prej ligave më të forta në Europë.

Është pikërisht kjo arsyeja që Uzuni nuk është grumbulluar për ndeshjen e kësaj të diele të Ferencvarosit kundër Ujpestit.

Mësohet se marrëveshja mes dy klubeve është totale dhe pritet thjesht zyrtarizimi i sulmuesit kuqezi në klubin spanjoll. Mediet hungareze shkruajnë se do të jetë një nga transferimet më të shtrenjta nga Liga e Parë e Hungarisë. Ferencvarosi mendohet se do të përfitojë 3.5 milionë euro, ndërsa futbollisti shqiptar do të nënshkruajë kontratë 4-vjeçare.

Për një sezon e gjysmë në radhët e Ferencvarosit, Uzuni është aktivizuar në total në kampionat në 35 ndeshje dhe ka shënuar 19 gola. Këtyre statistikave u shtohen edhe 17 finalizime në Kupën e Hungarisë dhe në kupat e Evropës, Champions dhe Europa League.