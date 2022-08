E kryer/ Një bomber për Gattuson, Valencia përforcon sulmin

Edinson Cavani do të vazhdojë karrierën në La Liga. “El Matador” doli lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Manchester United, gjatë kësaj kohe ka marrë oferta të shumta, por më në fund ka zgjedhur ekipin e ardhshëm.

Sulmuesi uruguaian ka pranuar ofertën e Valencias dhe në dy vitet e ardhshme do të punojë me Gennaro Gattuson. Një përforcim fantastik për klubin spanjoll që bën të vetin një goleador të lindur, pavarësisht moshës 35-vjeçare.

Cavani ka luajtur më parë në Serie A me Napolin dhe Palermon, në Ligue 1 me PSG-në dhe në Premier League me Manchester United. Me kombëtaren e Uruguait, ai numëron 58 gola të shënuar në 133 ndeshje.

Tani do të provojë aventurën e parë në futbollin iberik me objektivin për të ndihmuar Valencian të rikthehet në Europë me golat e tij, teksa shpreson të mbërrijë sa më në formë në Botërorin e Katarit (20 nëntor-18 dhjetor).

