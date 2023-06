E kryer/ Trefishim page, Arsenali “blindon” liderin e prapavijës

Arsenali ka arritur një marrëveshje për rinovimin e kontratës me William Saliba, me firmën që do të hidhet në javët e ardhshme. 22-vjeçari do të nënshkruajë një marrëveshje të re për të qëndruar në “Emirates Stadium” deri në 2027.

Performancat e Saliba në Premier League në sezonin 2022-23 kanë rënë në sy. Me francezin që impresionoi duke qenë një siguri në prapavijën e skuadrës së Mikel Artetës. Qendërmbrojtësi kishte rënë në radarët e shumë klubeve, në Premier League dhe jashtë saj.

Me vetëm një vit të mbetur në kontratë, Arsenali përballej me rrezikun që ta humbiste talentin e ri falas verën e ardhshme. Ose ta shiste për të fituar disa miliona. Edhe pse ishin në kontakt me agjentin e tij që prej Kupës së Botës një akord nuk ishte arritur ende.

Por tanimë me marrëveshjen e re, Saliba do të fitojë shumë më tepër se paga e mëparshme prej 40 mijë paundësh në javë. Duke parë statusin që ka fituar në skuadrën e Mikel Arteta.

Francezi (8 ndeshje me kombëtaren e Gjelave) ka qenë një pjesë e rëndësishme e formacionit që luftoi për titullin këtë sezon, duke ndihmuar skuadrën të mbajë në 11 ndeshje portën të paprekur.

Lexo edhe:

Mungesa e tij për shkak të një dëmtimi në fazën finale të sezonit koincidoi me kolapsin e Arsenalit në luftën për titullin. Arsenali ka “blinduar” së fundmi yje si Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes, dhe portierin Aaron Ramsdale.

Saliba ndiqej nga PSG dhe Real Madrid, por më në fund Topçinjtë vendosën të plotësojnë pretendimet e tij për një pagë prej 120 mijë paundësh në javë. Sa trefishi i asaj që merrte deri tani.

Me rinovimin e kontratës së tij, nënkampionët e Anglisë garantojnë soliditet në prapavijë. Duke patur më pak nevojë për të nënshkruar me një tjetër qendërmbrojtës këtë verë.

Klubi po ndjek dhe Joao Cancelon dhe nëse e merr, Arteta mund të spostojë sërish White në qendër të mbrojtjes, pozicionin e tij natyral. Me portugezin dhe Takehiro Tomiyasu që do të luftonin për krahun e djathtë.