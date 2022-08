“E marrim falas vitin tjetër”, refuzimi i Interit tërbon presidentin e PSG-së

Interi ka refuzuar propozimin e radhës të PSG-së në lidhje me Milan Skriniar. Kampionët e Francës kanë piketuar prej kohësh sllovakun si përforcimin e duhur për qendrën e mbrojtjes.

60 milionë euro + shërbimet e një lojtari është oferta e fundit e PSG-së sipas L’Equipe, por ka qenë e prerë përgjigj negative e nënkampionëve të Italisë.

27-vjeçari ka edhe një vit kontratë me Interin, me zikaltrit që po tentojnë t’i rezistojnë “ofensivës” së PSG-së për të nisur më parë bisedimet e rinovimit.

Refuzimi i ofertave nga ana e klubit italian ka zemëruar presidentin e PSG-së Nasser Al-Khelaifi, i cili është shprehur se gjithsesi do sigurojë shërbimet e Skriniar me parametra zero verën e ardhshme.

