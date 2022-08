“E mbaj mend dritën tënde”, Ballack dedikim emocional në 1-vjetorin e humbjes së djalit

Gushti i vitit të kaluar rezultoi të ishte i mallkuar për legjendën gjermane të futbollit, Michael Ballack. Në pushimet familjare në Portugali, ish-mesfushori humbi djalin e tij vetëm 18-vjeçar i cili pësoi një aksident me biçikletë. Teksa është mbushur një vit nga humbja e madhe, Ballack ka kujtuar djalin e tij me anë të një dedikimi emocional.

“Engjëlli im i dashur, e mbaj mend lumturinë, buzëqeshjen dhe gëzimin tënd. E mbaj mend shumë mirë dritën tënde, me shumë dashuri dhe me shumë emocione, do të lutem sot që shpirti të prehet i qetë, do të lutem edhe për vëllezërit e tu dhe do të mbaj pranë zemrës”, ishin fjalët prekëse të Ballack në rrjetet sociale kushtuar djalit të tij.