E mbuloi kofshën me tatuazhin e Messit, tani do ta ketë idhullin e tij kundërshtar

Kur Leo Messi të dalë në fushë me Inter Miamin dhe të përballet me Dynamo Houston, do të gjejë një surprizë. Bashkëkombësi i tij, Franco Escobar (luan me Dynamo Houston), ka bërë tatuazh në të gjithë kofshën e tij imazhin e kampionit të “Katar 2022”.

Sapo zbuloi se Messi është një lojtar i ri i Inter Miamit, ai tha: “Me ardhjen e Messit, hidhet hapi që ndoshta i ka munguar MLS-së. Ta kesh kundër, do të jetë e vështirë, por do të jetë një luks. Nuk kam jam takuar kurrë me Leon, ne jemi të dy nga Rosario. Ishte një lajm i jashtëzakonshëm.”

Messi dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm në MLS

Sapo u njoftua se Inter Miami është skuadra e radhës e Messit, dolën menjëherë lloj-lloj reagimesh, por njëra që tërhoqi më shumë vëmendjen është se dashuria që provokon Leo. Edhe kolegët e tij vendosën të mbajnë në lëkurë për tërë jetën imazhin e “Pleshtit”.

