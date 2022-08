E mbylli me Botosanin, Ish-i i Partizanit firmos për dy vite me skuadrën ukrainase

Realdo Fili me skuadër të re. Ish-sulmuesi i Apolonisë, Partizanit, Kamzës, Skënderbeut dhe Luftëtarit në Superiore do ta vijojë karrierën në Ukrainë te Chernomorets Odessa.

Lajmin e ka dhënë nëpërmjet një postimi në Instagram menaxheri Arbi Laçi, që ka bërë të mundur këtë transferim.

Realdo Fili ka nënshkruar kontratë 2-vjeçare me ekipin ukrainas, pas përvojës së fundit në Rumani me Botosanin, ku luajti nga janari i vitit 2020.

