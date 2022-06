E nisi me vrull te Vllaznia, më pas u “shua”! Sulmuesi rikthehet për herë të tretë te ky ekip

Fahrudin Djurdjevic e nisi shumë mirë aventurën e tij te Vllaznia verën e kaluar. 30-vjeçari nga Maqedonia e Veriut shënoi dy gola në Conference League dhe në Shkodër menduan se u gjet sulmuesi që mungonte.

Gjithsesi, lojtari nga Shkupi nuk tregoi nivel të mirë gjatë vijimit të sezonit, duke e mbyllur atë me 2 gola (një në kampionat dhe një në Kupën e Shqipërisë) dhe një asist.

Aventura në Shkodër dhe në Abissnet Superiore zgjati vetëm një vit për të. Djurdjevic nuk ka humbur shumë kohë për të gjetur ekipin e ri, duke u rikthyer në shtëpi.

Ai ka firmosur me Makedonija GP, fituesin e Kupës së Maqedonisë së Veriut. Sulmuesi ka luajtur edhe në sezonet 2009-2010 dhe 2013/2014 me këtë ekip, që në raundin e dytë të Conference League do të sfidojë bullgarët e CSKA Sofia.

