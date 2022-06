E pabesueshme, klubi italian nxirret në shitje për një euro

ACR Messina është nxjerrë në shitje për një shifër të pabesueshme, për vetëm një euro. Klubi italian ia doli që të mbijetojë në Serie C dhe tashmë presidenti Pietro Sciotto ka vendosur që ta shesë klubin për shumën simbolike prej një euro.

Në një reagim në faqen e klubit, Sciotto bën me dije se e ka nxjerrë klubin në shitje për shifrën simbolike, vetëm sepse nuk dëshiron që të vazhdojë më aty.

“Deri më tani nuk kam marrë asnjë ofertë zyrtare për blerjen e ACR Messina, vetëm disa telefonata për të kërkuar informacion të shkurtër. Janarin dhe majin e kaluar theksova se qëllimi im i fundit ishte të mbijetoja në Serie C dhe të largohesha. Me keqardhje të madhe, pas pesë vitesh në krye të ACR Messina-s së lavdishme, ritheksoj dëshirën time për të përfunduar rrugën time këtu, për këtë arsye kam vendosur të shes pronën e ACR Messina për shumën simbolike. prej 1 €. Është akti im i fundit i dashurisë. E kam vendosur afatin 24 orësh të dielën e 12 qershorit, por ende asnjë reagim, do të analizoj situatën dhe do të marr vendimet pasuese, edhe nëse ato duhet të jenë të dhimbshme”, -shkruan kreu i klubit italian.

Pra, nga sot do të mund të blihet Messina për vetëm një euro, por i gjithë operacioni duhet të mbyllet shpejt, edhe sepse duhet ndjekur procedura për regjistrimin e ekipit në kampionatin e Serisë C 2022-2023.