E pabesueshme në Evropianin e Atletikës, kampion në 110 metra me pengesa për një të mijëtat e sekondës (video)

Kampion i Evropës për vetëm një të mijëtat! E pabesueshme ajo që ndodhin në finalen e 110 metrave me pengesa në eventin që po zhvillohet në Mynih të Gjermanisë. Spanjolli Asier Martínez e kaloi i pari vijën e finishit, ose më saktë në vijë të drejtë me francezin Pascal Martinot-Lagarde, por vetëm teknologjia mundi ta përcaktonte fitues me një të mijtën e sekondës.

Të dy shënuan të njëjtën kohë në vijën e finishit, 13.14, dhe ishin të mijëtat që vendosën se cili do të ngjitej më lart në podium. Asier, 137, kurse rivali francez ishte 138 të mijëtat. Medalja e bronztë shkoi për francezin Kwaou-Mathey me kohën 13.33.