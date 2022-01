E pabesueshme, United kthehet në klub të padëshiruar, 17 lojtarë kërkojnë largimin!

Manchester United nga një klub ku ëndërron të luajë çdo futbollist është shndërruar papritur një një ekip nga i cili shumica e futbollistëve kërkojnë të largohen, madje për të mos shkelur më kurrë në Old Trafford. Tingëllon e çuditshme por është vërtetë pasi situata te United në këtë sezon nuk është aspak pozitive me Djajtë e Kuq që nga pretendentë për titull rrezikojnë të mbeten edhe jashtë zonës Champions ndërkohë që plot 17 futbollistë aktualë të Manchesterit kanë shprehur dëshirën për t’u larguar.

Ndër emrat më të spikatur të futbollistëve që synojnë largimin që në merkaton e dimrit janë Martial, Pogba, Lingard, Cavani, Mata, Van De Beek, Baily, Matic, Fred, Jones etj. Të gjithë vështirë se do të largohen pasi United nuk i zëvendëson dot në këtë merkato, por e sigurt është që shumë prej tyre janë me valixhe në duar dhe sapo të gjejnë një destinacion të ri do t’i japin lamtumirën klubit nga Old Trafford.