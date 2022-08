E padëgjuar më parë/ Hëngrën bakllavanë e kandidatit për president, e pësojnë keq tetë lojtarë

Thuhet se rregullat janë bërë për t’u thyer, por ka nga ato rregulla për të cilat masat janë të rrepta. Në Turqi, klubi i Akhisarsporit ka përjashtuar tetë lojtarë për shkak se kanë bërë një shkelje të rëndë: ata i hëngrën bakllavanë e kandidatit për president. Një ditë pas ngjarjes, drejtuesit vendosën që të përjashtonin tetë futbollistët që kishin kryer këtë akt të paprecedent e që nuk ishte dëgjuar më parë në botën e futbollit.

Akhisarspori prej 2 muajsh është pa trajner, ndërsa së fundmi ka dhënë dorëheqjen dhe drejtori sportiv i klubit, e me përjashtimin e gjysmës së skuadrës, gjasat janë që ekipi të shpërbëhet, duke shkuar drejt një situate kaotike. Ish-ekipi i sulmuesit të Shqipërisë, Sokol Cikalleshit ra edicionin e shkuar në nivelin e tretë të futbollit turk e si të mos i mjaftonin problemet me financat, tani duhet të zgjidhin dhe problemet me lojtarët e dashuruar me bakllavanë.