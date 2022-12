E thotë Sedorf: Nëse perënditë e futbollit ekzistojnë, kupën e ngre Messi

Holandezi Clarence Seedorf, me 87 ndeshje me kombëtaren e tij, deklaroi se “nëse perënditë e futbollit ekzistojnë, do të ishte mirë të shihje Messin duke ngritur Kupën e Botës”, të dielën, pas finales kundër Francës.

Për Seedorfin, një nga futbollistët më të suksesshëm në kompeticionet evropiane, Messi “ka diçka më shumë se Mbappe”.

“Edhe pse ajo që (sulmuesi francez) po bën në moshën e tij është e pabesueshme, ai është një finalist dhe Messi ka treguar se di të vendosë ndeshjet me lojëra të jashtëzakonshme. Ai mund të marrë vendime që ndryshojnë lojën.”

Seedorf, duke folur me gazetarët në një turne të legjendave në Doha, shtoi se ai parashikon “një finale të madhe” midis “dy skuadrave të mëdha, që meritonin të arrinin atje. Do të jetojmë një ditë të veçantë”.

Holandezi mendon se Franca është një ekip i konsoliduar, por që do të përballet me një rivale, si Argjentina, “e cila ka treguar frymë të jashtëzakonshme grupi dhe që pa dyshim që ka një element që quhet Messi”.