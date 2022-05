E treta e vërteta, Josa rikthehet në Shkodër për të fituar trofe

Mirel Josa u emërua trajner i Vllaznisë vetëm 2 ndeshje para fundit të kampionatit, duke i befasuar të gjithë. 58-vjeçari rikthehet për të tretën herë në Shkodër,këtë herë me synimin për të fituar Kupën e Shqipërisë.

Josa është trajneri më i suksesshëm në Shqipëri teksa ka grumbulluar me 11 trofe të ndryshëm, po aq sa dhe Zihni Gjinali me 5 tituj kampion, 3 Kupa dhe 3 Superkupa, por asnjë nga këto trofe nuk ka arritur që ta dërgojë në Shkodër në dy eksperiencat e mëparshme.

Josa ka drejtuar Vllazninë në periudhat korrik 2006-mars 2008 dhe tetor 2010-tetor 2011, por pa mundur që të fitojë ndonjë nga trofetë kombëtar. Synimi i shkodranëve është që të prekin zonën evropiane, që mund të arrihet pa asnjë llogari vetëm nëse do të fitohet Kupa e Shqipërisë.

Josa ka drejtuar në karrierën e tij plot 10 skuadra, teksa sukseset më të mëdha i ka regjistruar me Skënderbeun dhe me Tiranën, ndërsa ka pasur sukses dhe në Kosovë me Prishtinën.

Ekipi i fundit që Josa ka drejtuar ishte Laçi, pikërisht skuadra që do të ketë përballë në finalen e Kupës së Shqipërisë në fund të këtij muaji. Tekniku kryeqytetas e njeh mjaft mirë skuadrën kurbinase për shkak se e drejtoi për gjashtë muaj e kjo është dhe një nga arsyet kryesore se pse presidenti Alban Xhaferi e bordi drejtues i besuan Vllazninë 58-vjeçarit.

Kupa do ta përfshinte atë në listën e trajnerëve të suksesshëm me Vllazninë, por mbi të gjitha do ta bënte trajnerin me më shumë trofe në Shqipëri.