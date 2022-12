E “trullosi” Messi, 20-vjeçari: Fëmijëve të mi do t’u them se kisha përballë më të mirin në botë

I konsideruar nga shumë si një nga qendërmbrojtësit më të mirë të këtij Botërori, kroati Gvardiol “u turpërua” nga Lionel Messi, që me shpërthimin e tij ia bëri të lehtë golin Alvarezit (3-0). Lojtari i Leipzigut e komentoi me humor lëvizjen e Messit.

“E kam pasur më herët mundësinë të përballesha me Messin, por ai është një lojtar krejtësisht tjetër kur vesh fanellën e kombëtares së tij. Mund t’u them fëmijëve të mi se kam luajtur kundër lojtarit më të mirë në histori në gjysmëfinalen e një Botërori. Nuk ka lojtar që nuk gabon. Gabimet janë pjesë të sportit dhe do të përpiqem të mos bëj shumë në të ardhmen”.

Duke komentuar faktin se emri i tij është në mesin e kandidatëve për lojtarin më të mirë të ri të Kupës së Botës, Gvardiol garantoi se është i gatshëm të heqë dorë nga çmimi për medaljen e bronztë.

“Do të doja të merrja çmimin për të riun më të mirë në Kupën e Botës, por do të ishte edhe më mirë të ktheheshim në shtëpi me medaljen e bronztë. Do të luftojmë fort për të mundur Marokun dhe dhe për të lumturuar popullin tonë, sepse e meriton.”