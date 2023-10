E vështirë ta besosh, kurrë një Shqipëri kaq e madhe sa kjo!

Një mbrëmje në kufijtë e magjikes, ata që ishin në Air Albania, ata që e ndoqën në Supersport, mes një lumi emocionesh e kishin të vështirë për ta besuar. Shqipëria sapo kishte bërë historinë, dhe sado vjeç që janë, askush nuk mban mend një Shqipëri si kjo. Me shkëndija po, në ndeshje të veçanta, por kurrë me këtë vazhdimësi e kaq bindëse.

Kemi mposhtur 3-0 rivalët më të fortë të grupit duke zvogëluar Çekinë. Mund t’i shënonim edhe 5 apo 6, dhe gjithçka, falë një loje bindëse. Shqipëria sa vjen e rritet, nga ndeshja në ndeshje, nuk është më ajo skuadra që prish lojën e kundërshtarit, por luan në sulm, krijon dhe shënon. Pa diskutim meritë e Sylvinhos, trajnerit që ka ditur të formojë skuadrën që të gjithë ëndërronim, skemë e frymë për të marrë më të mirën nga një brez i jashtëzakonshëm lojtarësh ku ai që funksionon është grupi që ekzalton cilësitë e individit.

Për të kuptuar sa guximtar është dhe çfarë mesazhi i jep grupit, mjafton të shohësh teksa kryeson 2-0 dhe zëvendësimet i bën në sulm, çdo trajner tjetër do kishte menduar për t’u kthyer në mbrojtje. Shqipëria ka shumë talent por edhe grup që ndihmon individët, mjafton të shohësh Ajetin, që mbush boshllëkun e lënë nga Ismajli teksa duket sikur ka qenë titullar në të gjitha sfidat.

Të tjerët pastaj janë thjesht konfirmime, asnjë nuk zhgënjen dhe për ata që ndoshta se kuptojnë, as Cikalleshi që pavarësisht se nuk ka shënuar, bën shkatërruesin në sulm, lufton e krijon hapësira, duke i shërbyer edhe golave që vijnë nga krahët. Jasir Asani nuk duket më si tokësor, Taulant Seferi sulmuesi që mbron e shënon duke u gjendur aty ku duhet në momentin e duhur, Kristjan Asllani që i jep një mesazh Inzaghit në Milano që nga Tirana, Ramadanit që me shpirt e muskuj ka marrë në dorë çelësat e mesfushës, Bajramit që me teknikën e tij i fut frikën cdo kundërshtari, Berat Gjimshitit monumental në mbrojtje, Hysajt që di të bëjë liderin edhe pa shirit, apo Mario Mitajt që është vetëm 20 vjeç por nga personaliteti duket si 30.

Berishës që në rrokadën me Strakoshën bëjnë një portë plot garanci. Nuk mjafton, po të shohësh stolin, Daku e Muja sulmues klasi, Muçi që pret momentin për të ekzekutuar, Baren e Gjasulën të gatshëm në mesfushë. Nëse nuk mjafton, kujtoni që mungojnë dhe Broja e Kumbulla. Dakord, shumica e këtyre aty ishin, por tani ama, është një tjetër frymë, dhe jo abstrakte se vetëm me frymë nuk fitohet, fitohet maksimumi një ndeshje apo dy, por kjo është një Shqipëri që kryeson me diferencë grupin 2 ndeshje nga fundi, që ka prenotuar Europianin ku do të bëjë sërish gjëra të mëdha, sado të kërkosh vështirë të gjesh një Shqipëri më të madhe se kjo!