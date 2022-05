E zbulon “Bild”: Lewandowski fliste në telefon në dhomën e zhveshjes dhe thoshte…

Bayern Munich nuk dëshiron që Robert Lewandowski të largohet, por sulmuesi polak praktikisht ka vendosur të ardhmen e tij: ai synon të nënshkruajë me Barcelonën. Skuadra “Blaugrana”, të kushtëzuar nga gjendja ekonomike, do të bëjë gjithçka për të marrë shërbimet e lojtarit 33-vjeçar, i cili ka edhe një vit kontratë me skuadrën bavareze. Por ai nuk dëshiron ta përmbushë kontratën dhe këtë ai u aka bërë të qartë drejtuesve të kampionëve të Gjermanisë, me të cilët është dëgjuar duke folur me një ton të ngritur nga shokët e skuadrës.

“Robert Lewandowski foli me zë të lartë në telefon në dhomat e zhveshjes. Edhe pse sulmuesi fliste në polonisht, kishte një term që të gjithë profesionistët e kuptonin edhe pa njohuri të gjuhës së huaj”, zbulon gazeta gjermane Bild. Cili ishte termi? “Barcelona”. Disa anëtarë të skuadrës bavareze dëgjuan vazhdimisht se si golashënuesi i tyre përmendi emrin e ekipit spanjoll, favorit i madh për të fituar shërbimet e tij këtë verë.