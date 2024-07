E zbulon “L’Equipe”, sulmuesi i Interit mes katër favoritëve për fitimin e “Topit të Artë”

Nëse statistikat dhe trofetë nuk bindin plotësisht, tani Equipe ka konfirmuar atë që ishte tashmë një fakt për shumicën: Lautaro Martinez është ndër katër favoritët kryesorë për të fituar Topin e Artë të vitit 2024.

Botuesi i “L’Eqiupe”, i cili zotëron edhe të famshmen “France Futboll” (krijoi çmimin në vitin 1956, i organizuar së bashku me UEFA-n këtë vit), nxori në pah kapitenin e Interit, të freskët nga sukseset në Serie A dhe Copa America, duke e konsideruar ndër katër favoritët së bashku me Rodrin, Bellinghamin dhe Vinicius.

Konkurrenca është shumë e fortë, duke qenë se sulmuesit të Interit do t’i duhet të përballet me mesfushorin spanjoll, që sapo ka fituar Euro 2024 dhe Premier League me Manchester City-n, dhe sulmuesit e Realit të Madridit, të cilët fituan La Ligën dhe Ligën e Kampionëve edhe nëse nuk ia dolin të triumfonin respektivisht me Anglinë dhe Brazilin.

Si “autsider” vlen të përmendet Carvajal, i cili vjedh më pak vëmendje se katër të tjerët, por që ka fituar gjithçka: La Ligan dhe Championsin me Realin e Madridit dhe Euro 2024 me Spanjën.

Por Lautaro nuk është rastësisht në top 4: 54 ndeshje (44 me fanellën e zikaltërve dhe 10 me atë bardhekaltër) sezonale me 35 gola (27 me Interin, tetë me Argjentinën) dhe tetë (shtatë plus një) asistime, plus tri kupa (për të mos harruar Superkupën e Italisë me Interin) dhe çmimin e lojtarit më të mirë të kampionatit të fundit italian.

Më 28 tetor do të mësohet se cili do të jetë trashëgimtari i Messit.