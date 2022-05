Ecuria mbresëlënëse e Kastriotit, tani ëndërron pozicionin historik

Mbijetesa tani është një objektiv i arritur për Kastriotin, që e sheh veten vetëm 3 pikë larg vendit të tretë. Skuadra e Emiljano Çelës nuk njeh kundërshtar, teksa në 9 ndeshjet e fundit ka arritur që të marrë 8 fitore dhe vetëm 1 barazim. Skuadra krutane është ndalur vetëm nga Laçi në një barazim 1-1, ndërsa të gjithë skuadrat e tjera i ka mundur.

Suksesi me përmbysje 2-1 ndaj Egnatias ishte i shtati radhazi në këtë edicion, një rekord në këtë kampionat, pasi asnjë skuadër tjetër nuk ka arritur të regjistrojë një një seri kaq të madhe fitoresh, teksa Tirana dhe Laçi janë ndalur me nga pesë suksese radhazi. Kastrioti do të provojë që të ruajë ritmin deri në fund, për të arritur një pozicion që do të ishte historik për ta, nëse do ta shohin veten në vendet e para të klasifikimit.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 31 66 2 Laçi 31 54 3 Partizani 31 46 4 Kukësi 31 46 5 Vllaznia 31 45 6 Kastrioti 31 43 7 Teuta 31 39 8 Egnatia 31 34 9 Dinamo 31 23 10 Skënderbeu 31 21

Nga gara me Skënderbeun, Egnatian dhe Dinamon, tani krutanët e kanë duelin me Kukësin, Partizanin dhe Vllazninë, duke qenë se Tirana e Laçi janë disi më të shkëputura. Thuhet se oreksi vjen duke ngrënë e në këtë sens, te Kastrioti nuk kanë asnjë arsye në botë pse të mos pretendojnë që të arrijnë vendin e tretë, pasi mos të harrojmë që po flasim për skuadrën më në formë të momentit, që i ka treguar muskujt ndaj çdo kundërshtari, kushdo qoftë ai.