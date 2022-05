Edhe te Interi festojnë ngjitjen e Monzës në elitë, priten 4 deri në 11 milionë euro për zikaltrit

Monza hapi një tjetër kapitull të historisë së saj 110-vjeçare, pasi për herë të parë siguroi ngjitjen në Serinë A, duke çuar në 5 numrin e skuadrave lombarde në elitën e futbollit italian, bashkë me Interin, Milanin, Atalantën e Cremonesen.

Suksesi i Monzës gëzoi jo pak tifozët e Milanit, për faktin se skuadra drejtohet nga dyshja e suksesit të kuqezinjve, Berlusconi-Galliani, megjithatë edhe në kampin zikaltër të Milanos “fërkojnë duart”.

Kjo pasi me këtë arritje të Monzës, Interi arkëton menjëherë 4 milionë euro, duke qenë se kishte huazuar në klubin nga Brianzola portierin Di Gregorio dhe me ngjitjen në Serinë A, është e detyruar ta blejë kartonin e tij për shifrën e mësipërme.

Krahas 4 milionë eurove nga Di Gregorio, Interi mund të arkëtojë edhe 7 milionë euro të tjera nga Spezia, këtë herë për mbrojtësin Pirola, i cili është në huazim me të drejtë blerjeje, megjithatë tani i takon Gallianit të vendosë nëse do të paguajë këtë shifër, apo do të kthejë mbrapsht futbollistin.

Ndërkohë menjëherë pas suksesit të Monzës, Interi dërgoi edhe një mesazh urimi e mirëseardhjeje në rrjetet sociale.