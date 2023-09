Efekti “Messi” në MLS, një biletë në Los Angeles më e shtrenjtë se abonimi sezonal

Përveç Arabisë Saudite, është edhe një ligë tjetër ku kanë zgjedhur të shkojnë disa “yje” të futbollit. Referenca është për MLS-së, e galvanizuar nga tranfserimi i Lionel Messit tek Inter Miami.

Nelson Rodriguez, nënkryetar ekzekutiv i turneut amerikan, foli me për gazetën “Olé” mbi ndikimin që kishte kampioni argjentinas në një futboll që tashmë po rritej me shpejtësi: “Numrat janë të pabesueshëm. Në Los Angeles bileta për ta parë atë duke luajtur kushtonte më shumë se një abonim sezoni. Krahasuar me ardhjen e Beckham është ndryshe. U thashë kolegëve të mi se nuk do ta kishin imagjinuar ndikimin e madh që do të kishte Messi. Talenti që ka është mbresëlënës, ai është unik. Jam krenar që zgjodhi Inter Miamin dhe MLS-në për të vazhduar karrierën e tij”.

Rodriguez tregon më shumë detaje rreth efektit “Messi” për futbollin e Amerikës së Veriut.

“Në Apple, me të cilin kemi një marrëveshje transmetimi këtë vit, tri ndeshjet më të shikuara janë tri të parat e Messit. Unë jam djali i Neë York Cosmos të Pelesë, aty u dashurova me futbollin. Kështu do të jetë për shumë njerëz, djem e vajza, me Messin.

Klubet si Inter Miami po ndihmojnë në rritjen e këtij kampionati. Shifrat nuk gënjejnë dhe tregojnë përkushtimin e tyre. Ne kemi investuar tashmë pesë miliardë dollarë në stadiume dhe një miliard në qendra stërvitore, pa numëruar investimet në lojtarë”.