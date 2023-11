Egnatia bind ndaj Erzenit dhe konfirmohet në krye të Superiores

Egnatia nuk ndalet. Rrogozhinasit triumfuan në transfertë ndaj Erzenit me rezultatin 0-1, në një sfidë të luftuar, ku nuk munguan kartonët, por edhe polemikat.

Pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, ndërsa në pjesën e dytë, Egnatia realizoi golin e fitores me autor Zejnullain që shënoi në minutën e 55-të.

Lexo edhe:

Në fundin e takimit, rrogozhinasit mbetën me dhjetë lojtarë, me Fangajn që u ndëshkua me karton të kuq, ndërsa takimi u mbyll me pretendimin e shijakasve për një penallti të pa dhënë.

0-1 dhe Egnatia tani konfirmohet, me rrogozhinasit që kryesojnë me 26 pikë pas javës së 12-të, ndërkohë Erzeni mbetet me 13 pikë, momentalisht në vendin e 8 dhe tani numëron katër ndeshje pa fitore.