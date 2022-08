Egnatia, “mbretëresha” e merkatos, i merr mbrojtësin Laçit

Renato Malota do të jetë pjesë e Egnatias në edicionin e ri futbollisatik. Mbrojtësi, i cili ishte pjesë e Laçit në sezonin e shkuar u largua nga kurbinasit pas Kupave të Europës, ndërsa ka zgjedhur që të bashkohet me rrogozhinasit, duke nisur nga ky sezon. Shtatlarti shihet si një përforcim me shumë vlerë për Egnatian, që kompleton në këtë mënyrë repartin e tërhequr, pasi ka afruar dhe emra si Emiljano Musta, Sotiq Atanta, Jurgen Goxha, Nehar Sadiki dhe Abdurrahman Fangajn.

Malota është një lojtar me shumë përvojë, teksa në të shkuarën ka qenë pjesë e Partizanit, Kukësit, Dinamos, Vllaznisë e së fundmi e Laçit. Mbrojtësi lezhjan ka nënshkruar marrëveshje 2-vjeçare. Edhe pse akordi ishte arritur prej disa kohës, por Malota preferoi që të qëndronte tek kurbinasit dhe për Kupat e Europës, për të nisur më pas sezonin e ri me rrogozhinasit.

Egnatia është skuadra më aktive në këtë merkato verore, që deri më tani ka realizuar 15 afrime, si askush tjetër në Abissnet Superiore. Ekipi rrogozhinas synon që minimalisht mos të rrezikojë renien nga kategoria, çka tregohet qartë dhe nga angazhimi në merkato, duke afruar lojtarë me emër dhe eksperiencë.