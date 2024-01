Egnatia me petk kampioni, bileta për në “final-4” e hipotekuar

Egnatia është skuadra që ka mbajtur kryesimin e kampionatit që në fillimin e sezonit dhe këtë edicion po punon shumë që të fitojë titullin kampion. Pasi triumfoi në Kupën e Shqipërisë, sezonin e kaluar, presidenti Agim Demrozi deklaroi se do të synojë titullin kampion. Deri më tani gjërat kanë shkuar në rrugën e mbarë. Egnatia ndodhet në vendin e parë me 40 pikë pas 19 ndeshjes, në një diferencë prej 5 pikësh me Partizanin e vendit të dytë.

Rrogozhinasit janë thuajse të konfirmuar në katërshen e parë, pra në “finale-4”, pasi aktualisht janë plot 18 pikë më tepër se vendi i pestë në renditje. Fituesit e Kupës në fuqi kanë qenë mjaft aktiv në merkato, teksa jo vetëm kanë afruar lojtarë me CV relativisht premtuese, por dhe kanë shitur lojtarë jashtë vendit.

Lexoni edhe:

Vusal Isgandarli kaloi në Turqi, ndërsa Gytis Paulauskas u transferua në Ukrainë. Të dy lanë Shqipërinë duke i sjellë klubit ku luajtën në gjysmën e parë të edicionit një shumë të kënaqshme. Stadiumi do të rikonstruktohet shumë shpejt e do të bëhet me të gjitha kushtet e UEFA-s dhe FIFA-s, pasi vitin që vjen do të presë disa ndeshje finaleve të europianit të U-17 që do të zhvillohen në vendin tonë.

Në Rrogozhinë ëndërrojnë që në “Air Albania” të ngrenë lart trofeun e titullit kampion, teksa tashmë janë një realitet në futbollin shqiptar.