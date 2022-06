Egnatia zyrtarizon portierin e ri, firmos me ish-gardianin e Laçit

Pasi siguroi qëndrimin në elitë edhe për sezonin e ardhshëm, Egnatia është duke u shfaqur një nga klubet më aktive në merkato. Rrogozhinasit pretendojnë të jenë konkurrues në sezonin e ri dhe pas firmës me Emiljano Mustën e Ilir Camajn, tashmë kanë firmosur edhe me portierin Alen Sherri.

Pasi kaloi me sukses vizitat mjekësore, portieri ka firmosur për dy vitet e ardhshme me Egnatian dhe u prezantua nga presidenti Agim Demrozi. Konkurrenca për Sherrin te Egnatia do të jetë e lartë pasi pjesë e organikës rrogozhinase është edhe titullari i sezonit të kaluar Bruno Puja, ndërsa tekniku Edlir Tetova do të ketë detyrën për të zgjedhur njërin mes të dyve.

Kujtojmë se gardiani 25-vjeçar së fundmi ka qenë pjesë e Laçit, ndërsa në të kaluarën është aktivizuar edhe me Vllazninë, klub tek i cili është formuar.