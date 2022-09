Ekskluzive, “SuperSport” zbulon vizitën e Infantinos nesër në Tiranë

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino do të vizitojë këtë të enjte (nesër) Shqipërinë. Kreu i qeverisë botërore të futbollit do të zhvillojë takime me Presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Dukën, por jo vetëm.

“Supersport.al” meson se Infantino ndër të tjera do të zhvillojë takime edhe me botën e politikës në vendin tonë, me specifikisht do të takohet me kryeministrin Edi Rama.

Kreu i FIFA-s do të inspektojë nga afër shtëpinë e futbollit në vendin tonë, stadiumin “Air Albania”, ku vitin e shkuar priti finalen e parë të Conference League.