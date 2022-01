Eksperti i merkatos në Itali zbulon destinacionin e Bajramit, Milano një opsion

Aktivizohet për herë të parë në elitën e futbollit italian, Serie A, mirëpo kjo nuk e ka penguar aspak lojtarin e kombëtares së Shqipërisë, Nedim Bajrami të shkëlqejë me fanellën e Empolit. Fantazisti ka shënuar gjashtë gola deri në këtë pikë të sezonit, megjithatë realizimet e tij marrin edhe më shumë vlera jo vetëm sepse i ka dhuruar pikë skuadrës, por edhe sepse ato kanë ardhur kundër ekipeve me traditë si Inter, Roma, Milan apo Lazio.

Në këtë pikë, emri i 22-vjeçarit është duke qarkulluar së tepërmi në merkato teksa interes për të kanë shprehur klube “BIG” të futbollit italian. Së fundmi, është një ekspert i merkatos si Nicolo Schira i cili thekson se destinacioni më i mundshëm për Bajramin në sezonin e ardhshëm është njëra mes Napolit dhe Milan.

Sigurisht, për të bërë të mundur nënshkrimin me një prej klubeve të mëdha të Serisë A, nevojitet që Bajrami të vazhdojë me të njëjtin ritëm si në pjesën e parë të sezonit, megjithatë shqiptari duket në rrugë të mbarë nisur edhe nga besimi që Empoli ka tek aftësitë e tij. Sakaq, për shërbimet e Bajramit, klubi friulian nuk kënaqet me më pak se 12 milionë euro.