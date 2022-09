El Clasico i parë për këtë sezon, përcaktohet data dhe orari zyrtar i Real Madrid-Barcelona

Tashmë është zyrtare, El Clasico e parë për sezonin 2022-2023 do të luhet me 16 tetor në orën 16:15. Real Madrid dhe Barcelona do të përballen së bashku në një sfidë që do të jetë më e zjarrtë se kurrë.

Dy skuadrat që udhëheqin La Liga, me “madrilenët” të cilët nuk kanë bërë asnjë hap fals teksa njohin vetëm fitore, të ndjekur nga skuadra e Xavi Hernadez që po kalon një formë fantastike, ku është ndalur vetëm në një barazim në sfidën e parë të kampionatit përballë Rayo Vallecanos.

Megjithatë, deri në përballjen e zjarrtë midis tyre, në duelin që ndan Spanjën në dy pjesë, ka ende kohë pasi do të luhen edhe dy javë të tjera në kampionat.

Orari do të jetë i përshtatshëm për t’u ndjekur kudo, përveçse në Europë, mund të shihet edhe në Shtetet e Bashkuara dhe Amerikën Latine, po ashtu edhe në pjesën më të madhe të Azisë.

Përballja e fundit zyrtare midis tyre përfundoi me rezultatin 4-0 për katalanasit, por Real Madrid ia doli përsëri të triumfonte në fundin e sezonit dhe të ngrinte lart trofeun e La Liga.

Kush do të triumfojë në përballjen e parë të sezonit? Carlo Anceloti apo Xavi Hernandez? Karim Benzema apo Robert Leëandoëski? Gjithçka do të keni mundësi ta ndiqni live vetëm në platformën Digitalb në SuperSport.