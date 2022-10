Eliminatoret e Euro U17/ Fitore 9-1, vajzat e Agustin Kolës në super formë

Janë luajtur këtë të premte ndeshjet e dyta të Grupit B në Eliminatoret e Kampionatit Europian U-17 për vajza, që zhvillohen në Shqipëri. Kombëtarja shqiptare U-17 e vajzave u ndesh me Moldavinë në sfidën e luajtur në stadiumin “Elbasan Arena”, duke triumfuar me rezultatin 9-1! Trajneri i përfaqësueses kuqezi, Agustin Kola e nisi ndeshjen me këtë formacion: Mone, Ndoci, Disha, Vasa, Bushati, Brahaj, Ago, Methoxha, Ndoj, Nika dhe Hasaj.

Vajzat kuqezi treguan që në start superioritetin e tyre dhe e spostuan menjëherë lojën në fushën kundërshtare, duke iu afruar disa herë golit. Në minutën e 10-të, Rosela Vasa goditi portën me topin që nuk kontrollohet siç duhet nga portierja Chiciuc. Topi në rrjetë dhe 1-0 për Shqipërinë. Një minutë më pas erdhi edhe goli i 2-0, me Klesta Agon që finalizoi saktësisht në zonën e vogël pas një krosimi nga e majta, duke e depozituar topin në rrjetë.

20 minutat e para të ndeshjes ishin mjaft intensive, teksa në një kundërsulm Moldavia realizoi golin e vetëm me Nichifor, e cila në minutën e 18-të finalizon saktë me një gjuajtje diagonale pas një aksioni individual në të djathtë, duke ngushtuar shifrat në 2-1. Megjithatë, vajzat kuqezi vetëm dy minuta më vonë gjetën golin e tretë me anë të Xhesika Ndojit, që zotëroi bukur një top në hyrje të zonës dhe mposhti portieren moldave.

Në minutën e dytë shtesë të pjesës së parë, Shqipëria shënoi edhe golin e katërt pas një goditje këndi me topin që u përplas në traversë. Aty përfitoi Vasa me kokë. Pjesa e dytë nis sërish me Shqipërinë në sulm. Trajneri Kola hodhi në fushë Laura Barin, e cila zëvendësoi Bora Bushatin. Në minutën e 58-të ishte sërish Ago që pas një depërtimi dribloi edhe portieren për të shënuar golin e pestë të Shqipërisë dhe të dytin personal.

Sërish Ago në minutën e 64-t finalizoi saktë një aksion të rrjedhshëm. Ndërkohë në fushën e lojës u futën dhe Ndoci e Likollari për të freskuar forcat në fushë. Vajzat kuqezi nuk u mjaftuan me kaq dhe në minutën e 71-të ishte radha e kapitenes Era Methoxha të gjente golin pas një goditje nga këndi, me një gjuajtje model me kokë.

Pas Methoxhës pati sërish festë për Rosela Vasën, e cila e çoi rezultatin në 8-1, pasi mori një top në qendër të zonës dhe goditi saktë me të majtën, duke shënuar në minutën e 77-të golin e saj të tretë personal në këtë ndeshje. Në minutën e 80-të ishte radha e Ornela Brahaj të shijonte golin me një gjuajtje vërtetë fantastike nga distanca që gjeti të papërgatitur portieren mike duke dërguar shifrat në 9-1.

Sfida përfundoi me goleadën e Shqipërisë U-17, që bëri një paraqitje shumë të mirë dhe e meritoi plotësisht këtë sukses. Në ndeshjen tjetër të grupit të luajtur në stadiumin “Egnatia Arena” të Rrogozhinës, Kosova u mund nga Maqedonia e Veriut me rezultatin 2-1. Kosovaret kaluan të parat në avantazh me golin e shënuar nga Paci në minutën e 7-të, por Maqedonia e Veriut u kundërpërgjigj që në pjesën e parë me dy gola të shënuar nga Mitkovska në minutat 35’ dhe 46’.

Në përfundim të ndeshjeve të dyta, Maqedonia e Veriut renditet e para me 6 pikë, e ndjekur Kosova dhe Shqipëria mënga 3 pikë, ndërsa Moldavia është e fundit me 0 pikë. Të gjitha ndeshjet e këtij grupi do të zhvillohen në Shqipëri, në datat 18, 21 dhe 24 tetor. Ndeshja e tretë dhe e fundit e vajzave kuqezi do të jetë kundër Kosovës, më 24 tetor në stadiumin “Elbasan Arena”, në ora 14:30. Sfidat e tjera të grupit do të zhvillohen në stadiumin “Egnatia Arena” në Rrogozhinë.