Elisabeta Gregoraci, një “ngjalë” që s’e humb kurrë freskinë (fotot)

Elisabeta Gregoraci, përjetësisht një “bombë”. Edhe pse i ka kaluar prej dy vitesh katër dekada jetë, ish-modelja italiane, prezantuese dhe “showgirl” nuk di të “plaket”. Fotot që poston të Instagram, ku ka thuajse dy milionë ndjekës, të nxitin pa fund fantazinë.

Gregoraci është ish-bashkëshortja e sipërmarrësit të njohur, Flavio Briatore, me të cilinë njohur kur ishte drejtues i lartë i skuadrës Renault në Formula 1. Bukuroshja italiane është divorcuar me Briatoren (72 vjeç), me të cilin ka një djalë, në vitin 2017. Bukuroshja kalabreze ende nuk e ka gjetur shpirtin binjak pas divorcit nga biznesmeni i famshëm, edhe pse “kandidatët” kurrë nuk i kanë munguar.