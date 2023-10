“Elite Show”, Duro: Vllaznia klub legjendar, në Shqipëri s’ka projekte

Në një lidhje direkte me emisionin “Elite Show”, çdo të hënë në SportNews (21:00) nën drejtimin e moderatorit Gjergji Stefa, ish-mesfushori i kombëtares kuqezi, Klodian Duro e nisi prononcimin e tij me Vllazninë. Skuadër ku kaloi sezonin 2000-2001, gjatë së cilit fitoi titullin kampion, i fundit për kuqeblutë, dhe Superkupën e Shqipërisë.

“Shkarkimi i Memellit nga Vllaznia? Vllaznia është një nga ekipet më të mëdha të futbollit shqiptar, flet vetë historia e saj e suksesshme. Por për një klub me një kohë të gjatë pa titull, që nga 2001, në kohën e presidentit të famshëm Myftar Çela.

Unë gjithmonë kam patur një lidhje të veçantë me qytetin e Shkodrës dhe me Vllazninë. Dua gjithmonë ta shoh shumë mirë Vllazninë, shumë lart dhe atje ku i takon. Një klub legjendar si Vllaznia të jetë gjithmonë kandidate për titull, dhe pse jo të mos shkojë në fazat e grupeve në Europë.

Shkarkimi më i padrejtë? Këtu mungojnë projektet fitues. Si në atë financiar, por edhe sportiv. Këtu nuk ka projekte. Nuk kam keqardhje. Jam aq profesionist, sa përveç fjalëve të bukur dhe projekteve, unë firmos edhe kontratë. Klubet që nuk kanë patur dëshirë të fitojnë me mua, kanë paguar një faturë financiare, që i kanë paguar.

Marrëdhëniet me penalltitë? Të mira, merrja shumë penallti me ekipet që luaja. Kam shënuar, por edhe kam humbur. Asnjëherë nuk dorëzohesha, gjithmonë e provoja përsëri. Fitonim edhe ndonjë trofe me ato penallti që shënoja. Çdo gjë kthehej në kënaqësi.

Ndeshja që mbaj mend? Kemi zhvilluar shumë ndeshje të mëdha. Fati deshi që ndeshjen e parë me ekipin kombëtar, e zhvillova në Turqi. Miqësore, fituam 0-2, fituan Bushi dhe Skela. Ishte Zhega trajner. Do të thoshte shumë për mua ta nisja me fitore me Kombëtaren“, u shpreh trajneri Duro.