Emery ndahet me Villarealin: Prej moshës 24-vjeçare ndërmarr rrisqe, jam profesionist!

Unai Emery largohet nga drejtimi i Villareal pas dy vite e gjysmë në krye të klubit spanjoll me trajnerin që nuk i rezistoi tundimit për t’u rikthyer në Premier League, aty ku e pret një eksperiencë me Aston Villa-n. Në konferencën e fundit për shtyp, atë të lamtumirës nga spanjollët, Emery theksoi se ai mbetet një profesionist ndërsa shtoi se prej moshës 24-vjeçare ndërmerr rrisqe në botën e futbollit dhe përballet pa frikë me pasojat e vendimeve të tij.

“Kalova dy vite e gjysmë shumë të këndashme në drejtimin e Villareal, isha si në shtëpinë time. Por, unë mbetem një profesionist dhe tani shoh një mundësi të re. Mendoj se duhet ta pranoja pasi është një sfidë e një natyre tjetër.

Marrëveshja me Aston Villa-n është personale dhe profesionale. Jam larguar nga shtëpia në moshën 24-vjeçare dhe prej asaj dite kam ndërmarrë rrisqe si dhe kam qenë i hapur për të pranuar pasojat e vendimeve të mia”, u shpreh Emery.