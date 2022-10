Emery tek Aston Villa, Villarreali i besohet ish-it të Barcelonës?

Pasi njoftimit se Unay Emeri është larguar nga Villarreali, pasi do të marrë drejtimin e Aston Villës në Premier Legaue, drejtuesit e “Nëndetëses së Verdhë” nisën punën për të gjetur një zëvendësues sa më shpejt të jetë e mundur. Mes shumë kandidatëve, ai që tashmë konsiderohet favorit është Quique Setien, ish-i i Barceloës, që ka mbetur pa punë që kur u larguar nga “blaugranat”.

Edhe gazetari italian i specializuar për lëvizjet e merkatos, Fabrizio Romano, ka njoftuar se Setien është shumë pranë zyrtarizimit si trajneri i Villarrealit, madje ai është kontaktuar nga vetë presidenti Roig. Bisedimet janë të avancuara dhe zyrtarizimi i tij mund të jetë çështje orësh.

Quique Setién, one step away from being appointed as new Villarreal coach after direct call with president Roig. Talks are advanced for Setién as Emery’s replacement. #Villarreal

Former Barça coach is attracted by this option and Villarreal project. pic.twitter.com/ZDG77RMI0Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2022