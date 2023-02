Eneo Bitri rrëfen eksperiencën çeke: Ka ritëm të lartë, pas 80 minutash isha i lodhur

Eneo Bitri debutoi dje me klubin çek të Banik Ostravës, ku u transferua në muajin janar. Pasditen e sotme ishte në një lidhje direkte me emisionin “Analizë Kuqezi”, ku foli për ambientimin dhe ndjesitë që po përjeton në futbollin çek.

Klubi i ri ka ngjyrat bardheblu, por ti nuk e heq të kuqen nga trupi…

Më vjen keq për ngjyrat që ka klubi, nuk i ndryshojmë dot ato.

Si ka qenë ambientimi në klubin e ri?

Ishte debutim i vonshëm, por në kohën e duhur, pasi më duhej të ambientohesha disi. E mendoja ndryshe dhe më të lehtë, por ka qenë gjithçka shumë e vështirë. Programi stërvitor ka qenë shumë ndryshe dhe gjithashtu më ka penguar një dëmtim. Duhej të debutoja fundjavën e kaluar, por një kontraktim bëri që ta shtynim për një javë. Mora kohën e mjaftueshme për t’u ambientuar dhe tani besoj se jam përshtatur si duhet me ekipin. Dje erdhi edhe ndeshja, ku besoj se kam bërë mirë në aspektin personal, pavarësisht se ekipi humbi.

Duke parë shifrat, ndeshja juaj dje ka qenë shumë e mirë…

Këtu është një futboll krejt ndryshe dhe ritmi këtu është shumë më i lartë sesa në Ballkan. Nuk ka shumë ndalesa loje dhe nuk merren lehtë faullet. Dje vura re se pas minutës së 80’ po ndjehesha i lodhur. Kjo është edhe ajo që më ka penguar të arrij ambientimin e menjëhershëm. Megjithatë dalëngadalë do të arrij formën time më të mirë.

Në çfarë skuadre ke shkuar? Cili është objektivi i skuadrës tënde të re?

Klubi është me mjaft histori dhe ka një nga tifozeritë më të mëdha në vend. Janë huliganë të vërtetë. Pretendimet janë që të kapim Kupat e Europës. Nga kampionati çek kanë dalë shumë lojtarë, që janë transferuar në kampionate shumë më të forta, ndaj besoj që pas ambientimit, mund të synoj edhe unë një tjetër hap.

Ku ndiheni më mirë, në mbrojtjen me tre apo me katër?

Unë ndihem më mirë në rreshtimin me katër, megjithatë kam luajtur shpesh edhe në rreshtimin me tre, ndaj besoj që përshtatem dhe jam më të mirën.

Çfarë presin në klub nga Eneo Bitri?

Që në fillim ata më thanë se duhet ta nis me qetësi këtë eksperiencë, për t’u ambientuar si duhet dhe më pas për të dhënë më të mirën në fushë. Nga ana tjetër shokët e skuadrës më kanë motivuar të zbres sa më shpejt në fushë dhe kjo më ka bërë të ndihem mjaft mirë.

E prisni një ftesë nga Kombëtarja?

Me dëshirën më të madhe do të doja të grumbullohesha. Vetëm kur dëgjoj himnin, emocionohem shumë, ndaj e kam ëndërr të jem aty. Sa herë që të vijë ftesa, unë do të jem gjithmonë gati për të ardhur.

Keni marrë ndonjë sinjal nga trajneri Sylvinho?

Të them të drejtën jo, pasi në ndeshjen e fundit me Partizanin, ai u largua 7-8 minuta para fundit të ndeshjes. Ky nuk është një sinjal i mirë në fakt.

Si u realizua ky transferim?

Në fakt unë isha shumë pranë transferimit në një klub gjerman të Bundesligës së dytë. Kishim arritur marrëveshjen në thuajse të gjithë detajet, por në fund ata u tërhoqën dhe nuk u konkretizua. Baniku doli në momentet e fundit dhe mu duk një mundësi e mirë, ndaj me miratimin edhe të drejtuesve të klubit, gjithçka shkoi shumë mirë.

A ka Eneo Bitri një parashikim për derbin?

Fiton Partizani 2-1. Shënojnë Rrapaj dhe Mba.